Посольство РФ в Чехии выступило с критикой после осквернения памятника Коневу

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Фото © Facebook / Посольство России в Чехии

Сотрудники ведомства напомнили, что монумент маршалу был установлен в Праге в знак благодарности чехов солдатам и офицерам Красной армии, погибшим ради освобождения города в годы ВОВ.

Посольство России в Чехии выразило возмущение по поводу отказа пражских властей удалить краску с памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, осквернённого накануне неизвестными. Соответствующее заявление было опубликовано на странице диппредставительства в "Фейсбуке".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/AmbRusCz/?__xts__%5B0%5D=68.ARDaV56Pjh6wNLeux739rmkimvMVhDNDoYALZ1DBF7t3mYs29fVsTEpj-GbF6jBG07SqB0ZP99Fv1UTPLL_DwB9lrc-mz3Us5yah8AuDqTcDGFGJpK5aWxqWvwWDKXr1tIQB_4nj26zF7S4PctV8NwwYe0XUA_I0JndWWhYyPNyOwRjncXNtFT4p6BRa4gJp21Ex6crkSAl9VkFncwuCy7YOiTb1c7ZO3sBJYQSie1xZdehPswI-rcFGBRRLX-4RhDiCYy_bDH0LAR18KoqkXJVf3H5YWXPcOAfwkuCu3z7yF7xQ1UFx3bQY6yRVPN_zyliIcBg5DMZqDkNA0gZXvk99tmaQ&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Посольство России в Чехии</ins></strong></a></p>

Посольство РФ в Чехии решительно осуждает совершённый в ночь с 21 на 22 августа акт вандализма в отношении памятника маршалу И.С. Коневу, установленного на площади Интербригады... Возмущены заявлением руководства шестого района Праги о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид, — отметили в пресс-службе посольства.

Дипломаты отметили, что сомневаются в правдивости слов о позиции местных жителей, так как к другим памятникам героев освобождения Чехословакии в стране относятся бережно. Вместе с тем они призвали найти и наказать виновных в совершении акта вандализма.

В ведомстве напомнили, что монумент маршалу был установлен в знак благодарности жителей Праги солдатам и офицерам Красной армии, погибшим ради освобождения столицы Чехии. Также, по их словам, акт вандализма оскорбляет и память жертв Холокоста, поскольку "войска Первого Украинского фронта во главе с Коневым вошли в историю как освободители узников нацистских "лагерей смерти" Освенцима и Терезина".

Как уточняет ТАСС, ранее глава муниципалитета шестого района Праги Ондржей Коларж заявил, что местные власти уже потратили "сотни тысяч крон" (десятки тысяч долларов. — Прим. Лайфа) на то, чтобы привести в порядок памятник Коневу, который якобы минимум дважды в год подвергается осквернению. Он также заявил, что граждане чешской столицы якобы негативно относятся к маршалу и местные власти хотят, чтобы памятник перенесли на территорию Посольства РФ.

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