Посольство РФ в Чехии выступило с критикой после осквернения памятника Коневу

Сотрудники ведомства напомнили, что монумент маршалу был установлен в Праге в знак благодарности чехов солдатам и офицерам Красной армии, погибшим ради освобождения города в годы ВОВ.

Посольство России в Чехии выразило возмущение по поводу отказа пражских властей удалить краску с памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, осквернённого накануне неизвестными. Соответствующее заявление было опубликовано на странице диппредставительства в "Фейсбуке".

— Посольство РФ в Чехии решительно осуждает совершённый в ночь с 21 на 22 августа акт вандализма в отношении памятника маршалу И.С. Коневу, установленного на площади Интербригады... Возмущены заявлением руководства шестого района Праги о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид, — отметили в пресс-службе посольства.

Дипломаты отметили, что сомневаются в правдивости слов о позиции местных жителей, так как к другим памятникам героев освобождения Чехословакии в стране относятся бережно. Вместе с тем они призвали найти и наказать виновных в совершении акта вандализма.

В ведомстве напомнили, что монумент маршалу был установлен в знак благодарности жителей Праги солдатам и офицерам Красной армии, погибшим ради освобождения столицы Чехии. Также, по их словам, акт вандализма оскорбляет и память жертв Холокоста, поскольку "войска Первого Украинского фронта во главе с Коневым вошли в историю как освободители узников нацистских "лагерей смерти" Освенцима и Терезина".

Как уточняет ТАСС, ранее глава муниципалитета шестого района Праги Ондржей Коларж заявил, что местные власти уже потратили "сотни тысяч крон" (десятки тысяч долларов. — Прим. Лайфа) на то, чтобы привести в порядок памятник Коневу, который якобы минимум дважды в год подвергается осквернению. Он также заявил, что граждане чешской столицы якобы негативно относятся к маршалу и местные власти хотят, чтобы памятник перенесли на территорию Посольства РФ.