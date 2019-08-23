Суд в Москве вернётся к рассмотрению дела Кирилла Серебренникова

По словам адвоката режиссёра, Серебренников не только не похищал, но и сэкономил бюджетные средства.

Мещанский суд города Москвы 23 августа вернётся к рассмотрению дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Речь идёт об обвинении режиссёра в мошенничестве в ходе реализации проекта "Платформа". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей суда.

Отметим, ранее финансовая, оценочная и искусствоведческая экспертиза постановила, что мероприятия проекта действительно являлись заслуживающим внимания культурным явлением. Однако точные затраты на реализацию подсчитать так и не смогли: не хватило документации.

По словам адвоката Дмитрия Харитонова, экспертиза установила, что Серебренников потратил на проект 216 миллионов, тогда как рыночная его стоимость составляет 260 миллионов. Таким образом, отмечает защитник, режиссёр сэкономил бюджетные средства.

Как сообщал Лайф, на данный момент все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева — единственная, кто признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Кирилл Серебренников, которого в апреле освободили из-под домашнего ареста, зимой планирует начать съёмки нового фильма.