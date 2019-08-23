Зоопарк США сообщил о скорой передаче панды Бэй Бэй Китаю

По условиям соглашения между зоопарком и властями КНР, панду должны передать Пекину после её четвёртого дня рождения.

Сотрудники Смитсоновского зоопарка США готовятся к передаче 4-летней панды Бэй Бэй Китаю. Соответствующее заявление было опубликовано в инстаграме национального зоопарка.

Как уточняется, Бэй Бэй, который появился на свет в Вашингтоне в 2015 году, по условиям соглашения между зоопарком и властями КНР должен быть передан Китаю после достижения четырёхлетнего возраста. А поскольку день рождения панды приходится на 22 августа, пресс-служба национального зоопарка официально сообщила о том, что вскоре со всеобщим любимцем придётся расстаться.

— Нам пока не известна точная дата переезда Бэй Бэя, но это произойдёт в ближайшие месяцы. Мы обязательно сообщим все детали, как только приготовления будут завершены, так что каждый сможет посетить его перед отъездом, — отметили в заявлении.

Лайф сообщал, что старшую сестру Бэй Бэя, панду Бао Бао, перевезли в Китай из Вашингтона в 2017 году.

Как известно, китайская "дипломатия панд" в отношении другой страны является символом близких отношений между государствами. Животных передают лишь тем странам, с которыми Пекин уже имеет тесные дружеские отношения.