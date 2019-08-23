Власти США разрабатывают проект снижения налогов для среднего класса

По словам советника Дональда Трампа, законопроект может быть готов и опубликован во время предвыборной кампании 2020 года.

Администрация США ведёт работу над расчётами программы по снижению налогов для среднего класса и мелкого бизнеса. Данный законопроект планируется обнародовать во время предвыборной кампании 2020 года, сообщил журналистам экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

— Что касается налоговой политики вообще, мы какое-то время уже думаем над тем, что я называю сокращением налогов 2.0, что будет компиляцией наших лучших идей по дополнительным предложениям о снижении налогового бремени для среднего класса, для офисных работников, малого бизнеса и так далее. Мы не будем выдавать этот законопроект в ближайшее время. Я полагаю, что это произойдёт во время избирательной кампании [2020 года], — отметил экономист.

Отметим, данное заявление прозвучало на фоне опасений экспертов о возможной рецессии в американской экономике. В частности, на прошлой неделе рынки в США демонстрировали нестабильность, а 14 августа они упали сразу на 3%.

Как сообщал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что в стране могут дополнительно снизить налоги для стимулирования американской экономики.