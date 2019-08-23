Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват

В течение прошедшей недели российские истребители 20 раз поднимались в воздух для возможного перехвата и сопровождения иностранных самолётов и летательных аппаратов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".
По информации военных, за данный период разведку у границ России вели 27 летательных аппаратов. По сведениям издания, вторжений в воздушное пространство РФ не зафиксировано.
Как сообщал Лайф, с 12 по 16 августа российская авиация 19 раз поднималась на перехват возможных иностранных нарушителей воздушного пространства РФ. По данным Минобороны РФ, за этот период разведку вдоль российских границ вели 28 летательных аппаратов.
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