В Латвии заявили, что не знающие латышский не должны чувствовать себя комфортно

Жители Латвии, не владеющие латышским языком, не должны чувствовать себя комфортно. Такое заявление сделал министр культуры страны Наурис Пунтулис в эфире "Латвийского радио 4".
— Если есть передачи, в которых рассказывают о русских традициях или [Александре] Пушкине на оригинальном языке, то всё в порядке, но я против, когда живущий здесь человек, не зная латышского языка, может чувствовать себя абсолютно комфортно, — заявил он.
При этом он выразил мнение, что стране нужно было осуществить перевод школ на латышский ещё в начале 1990-х годов.
Ранее сообщалось, что подписание закона о переводе русских школ на латышский язык обучения состоялось 2 апреля. 23 апреля Конституционный суд Латвии признал перевод образования на латышский язык соответствующим конституции без возможности оспорить решение судебного органа.
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