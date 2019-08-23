В Латвии заявили, что не знающие латышский не должны чувствовать себя комфортно

По словам главы Минкульта прибалтийской республики, самодостаточность русского языка представляет угрозу для национального.

Жители Латвии, не владеющие латышским языком, не должны чувствовать себя комфортно. Такое заявление сделал министр культуры страны Наурис Пунтулис в эфире "Латвийского радио 4".

— Если есть передачи, в которых рассказывают о русских традициях или [Александре] Пушкине на оригинальном языке, то всё в порядке, но я против, когда живущий здесь человек, не зная латышского языка, может чувствовать себя абсолютно комфортно, — заявил он.

При этом он выразил мнение, что стране нужно было осуществить перевод школ на латышский ещё в начале 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что подписание закона о переводе русских школ на латышский язык обучения состоялось 2 апреля. 23 апреля Конституционный суд Латвии признал перевод образования на латышский язык соответствующим конституции без возможности оспорить решение судебного органа.