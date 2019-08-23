В России зафиксирована рекордная численность долгожителей

По данным Росстата, восьмой год подряд увеличивается количество людей, перешагнувших вековой юбилей.

Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило 20 582 человека, что превышает показатель 2017 года на 17%. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

— В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше... Численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растёт уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась,—отметили в издании.

Эксперты Росстата обратили внимание на то, что данные показатели сигнализируют о важности своевременного решения проблемы социального и медицинского ухода для этих людей.

Такие показатели специалисты связывают не только с улучшением условий жизни, но и с совершенствованием системы статистического учёта.

Отмечается, что более 70% (14 687 человек) россиян-долгожителей — женщины.