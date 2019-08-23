Стало известно, какие задачи поручат роботу "Фёдору" на МКС

По данным специалиста, робот должен будет использовать ручные инструменты, например кусачки, для перекусывания кабеля.

Во время пребывания на Международной космической станции робот "Фёдор", также известный как Skybot F-850, будет заниматься очищением иллюминаторов и помогать космонавтам с выполнением мелких технических задач. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства рассказал, что специалисты поставили перед роботом четыре основные задачи. В их числе — удаление пыли с внутренних поверхностей станции, подсветка рабочей зоны фонариком во время проведения различных технических операций, работа с ручными инструментами, такими как кусачки для перекусывания кабеля, а также стыковка и расстыковка быстроразъёмных штекерных соединений.

Ранее сообщалось, что 22 августа робот "Фёдор" перед своим первым полётом на корабле "Союз МС-14" к МКС повторил легендарную фразу первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Лайф выяснил, чему специалисты успели "научить" Skybot F-850 перед отправкой на орбиту.