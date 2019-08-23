Российские учёные разработали особый вид бетона для Крайнего Севера

По словам специалистов, новый состав отличается повышенной прочностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью и экологичностью.

Инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) разработали особенный вид бетона. Он отличается повышенной ранней прочностью и позволяет выполнять строительные работы в условиях Крайнего Севера.

— Бетон не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера... Марочная прочность нового бетона — показатель, который достигается через 28 дней после заливки — возросла в 2,7–3,3 раза по сравнению с традиционными бетонными смесями из аналогичных компонентов. Морозостойкость — в три раза... Водонепроницаемость... более чем в четыре раза, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ДВФУ.

Учёные также отмечают, что все традиционные образцы уступают разработке в экологичности. При заливке нового бетона не требуется термовлажностной обработки, следовательно, не происходит выброса тепла в атмосферу. Это также снижает расход энергии до 70%. Отмечено, что внедрение нового образца бетона потребует минимальных затрат от заводов-производителей.