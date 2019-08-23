Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

В результате столкновения легкового автомобиля с катком также пострадала 13-летняя девочка.

В Кемеровской области на трассе в районе посёлка Инской легковой автомобиль на полной скорости врезался в стоящий у обочины каток дорожных служб. Водитель и два пассажира погибли на месте, девочка-подросток 2005 года рождения доставлена в больницу с различными травмами.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota RAV4 уснул за рулём, машина потеряла управление и врезалась в каток, сообщает пресс-служба УМВД России по Кемеровской области.

На месте аварии работают спецслужбы, ведётся расследование обстоятельств произошедшего.