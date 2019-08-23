Военные корабли РФ уничтожили субмарину условного противника в Японском море

В манёврах Тихоокеанского флота приняли участие большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Громкий" и "Совершенный".

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели учения в Японском море, по сценарию которых нашли и "уничтожили" субмарину условного противника. Об этом журналистам сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

— На переходе морем экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. В ходе учения для уничтожения субмарины условно были применены реактивные бомбовые установки и торпедное вооружение кораблей, — сказал Воскресенский.

Кроме того, в ходе манёвров прошли тренировки по совместному тактическому маневрированию, противовоздушной обороне и борьбе за живучесть корабля на ходу.

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ анонсировало крупномасштабные военные учения "Центр-2019". По планам ведомства, в них примут участие 128 тысяч военнослужащих.