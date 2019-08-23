На Камчатке идут поиски трёх пропавших в море рыбаков

По данным МЧС, мужчины вышли на катере к мысу Опасный и уже несколько дней не выходят на связь.

Специалисты ГУ МЧС России по Камчатскому краю ищут троих рыбаков, пропавших в районе мыса Опасный в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевое управление МЧС.

— Как стало известно, трое рыбаков 20 августа вышли на катере Mitsubishi MS-25 в указанный район и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, однако до настоящего времени так и не вернулись, — цитирует агентство сообщение ведомства.

С 21 августа по сегодняшний день поиски велись силами краевых спасателей КГКУ "ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае", а также полиции, которая проводила оперативно-следственные мероприятия. С 23 августа к поисковой операции присоединились сотрудники МЧС.

На данный момент в районе поиска спасателям удалось обнаружить некоторые личные вещи рыбаков и обломки катера. Всего к настоящему времени исследовано 220 километров акватории и 110 квадратных километров прибрежной полосы.

Кроме водных судов в поисковой операции задействованы квадрокоптеры, с помощью которых ведётся мониторинг ситуации с воздуха. Капитаны судов, находящихся в данном и близких к данному районах, а также проходящих в водах акватории, ориентированы на поиск спасательных лодок серого и зелёного цветов. Именно такие лодки имелись на катере.