Россия заменила генерального консула в Гонконге

Обязанности генерального консула РФ в Гонконге будет исполнять Игорь Сагитов вместо покинувшего этот пост Александра Козлова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипмиссию.

— Новый генеральный консул РФ в Гонконге приступил к своим обязанностям в августе, смена главы российской дипмиссии в Гонконге произошла в рамках плановой ротации, это стандартная процедура, — отметили в дипмиссии.

Как подчеркнули в российском ведомстве, Игорь Сагитов имеет за плечами 33 года дипломатической службы.

За годы работы он занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за границей. Он был советником-посланником посольства РФ в КНДР в 2011-2015 годах. С 2015 года Сагитов работал заместителем директора первого департамента Азии МИД России.