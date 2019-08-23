Состояние пострадавших в драке с цыганами в Кузбассе улучшилось

Состояние двоих мужчин, получивших ножевые ранения в ходе конфликта с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, улучшилось. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу медицины катастроф по Кемеровской области и сотрудников лечебного учреждения, в котором на данный момент находятся пострадавшие.

Один из пострадавших был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Состояние второго медики оценивали как средней степени тяжести, он находится в хирургическом отделении.

— У обоих ребят наблюдается положительная динамика. Тот, кто был в реанимации, он уже не тяжёлый, его состояние ближе к средней степени тяжести. Его, возможно, сегодня переведут в хирургию. А тот, который с животом, — в состоянии средней (степени. — Прим. Лайфа), уже в сторону удовлетворительной, — цитирует РИА "Новости" пресс-службу.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщили, что подозреваемый в причинении вреда здоровью обоим пострадавшим задержан. Правоохранительные органы ведут расследование, в скором времени будет избрана мера пресечения для задержанного.

Массовая драка в Кузбассе произошла 22 августа. По данным источника, в ней принимали участие 15 человек.