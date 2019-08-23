Семь человек пострадали при экстренной посадке самолёта Hawaiian Airlines в США

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Фото © Twitter / Hawaii Aviation

Самолёт компании Hawaiian Airlines, следовавший из города Окленда, штат Калифорния, в Гонолулу, совершил экстренную посадку из-за задымления на борту в столице штата Гавайи. Об этом сообщает CNN.

В результате происшествия пострадало семь человек, среди них двое детей. Всего на борту лайнера находились 184 пассажира и семь членов экипажа. Решение об аварийной посадке было принято за 20 минут до приземления. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины авиаинцидента устанавливаются.

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