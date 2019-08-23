Семь человек пострадали при экстренной посадке самолёта Hawaiian Airlines в США

Самолёт компании Hawaiian Airlines, следовавший из города Окленда, штат Калифорния, в Гонолулу, совершил экстренную посадку из-за задымления на борту в столице штата Гавайи. Об этом сообщает CNN.

Hawaiian Airlines flight evacuated at Honolulu airport after cabin fills with smoke. https://t.co/44JXCuq6Uu pic.twitter.com/ECpXtX71PD — Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 22, 2019

В результате происшествия пострадало семь человек, среди них двое детей. Всего на борту лайнера находились 184 пассажира и семь членов экипажа. Решение об аварийной посадке было принято за 20 минут до приземления. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины авиаинцидента устанавливаются.