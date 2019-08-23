Строители срезали первый "замок любви" с Крымского моста

Рабочие срезали свадебный замок, закреплённый на мосту через Керченский пролив, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост". Там также отметили, что с момента открытия моста это первый подобный случай.

— Служба эксплуатации была вынуждена убрать замок с барьерного ограждения в целях соблюдения норм безопасности на мосту, — цитирует РИА "Новости" инфоцентр.

В службе подчеркнули, что остановки на Крымском мосту запрещены. А за нарушения ПДД установлены соответствующие штрафы.

Автомобильное движение по мосту было открыто в мае прошлого года. Недавно СМИ сообщали о том, что установлен очередной рекорд количества проехавших по нему машин.