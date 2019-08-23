В пятницу в Москве будет облачно, но без осадков

По данным сайта Гидрометцентра России, в пятницу в столичном регионе будет тёплая облачная погода, без осадков. Воздух прогреется до 23 градусов тепла.

В дневные часы температура поднимется до 21−23 градусов, ночью ожидается 10−12 градусов по Цельсию. А в центре столицы в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже отметки в 14 градусов.

В Московской области днём ожидается от 18 до 23 градусов тепла, а ночью — 7−12 градусов.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Также в регионе ожидается северо-западный ветер не сильнее 8 м/с.