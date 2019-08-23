Марин Ле Пен назвала абсурдом выступления против возвращения России в G8

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Фото © Twitter / Marine Le Pen

По мнению политика, антироссийская риторика является пережитком прошлого и идёт во вред европейским странам.

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, выступая против восстановления России в "Большой восьмёрке".

Противостоя возвращению России в новую G8, Евросоюз показывает нам абсурдную пародию на холодную войну, — написала Ле Пен в "Твиттере".

По её словам, русофобская политика — это пережиток прошлого, который вредит европейским странам.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Эту идею поддержал лидер Франции Эмманюэль Макрон. Как ожидается, Трамп поднимет эту тему на саммите G7, который пройдёт в Биаррице с 24 по 26 августа.

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