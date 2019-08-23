Названы самые "мужские" автомобили в России

Аналитическое агентство "Автостат" составило топ-10 марок автомобилей, владельцами которых чаще всего являются мужчины. Рейтинг возглавило японское авто Infiniti, 95,8% владельцев которого — мужчины. На втором месте — УАЗ (95,5%), а замыкает тройку лидеров ещё один японский бренд — Subaru (93,3%).

В рейтинг также вошли Toyota, Skoda, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Mitsubishi и Honda.

Всего исследование проводилось с 2013 по 2019 год, в нём приняло участие более 240 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.