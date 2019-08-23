ВМФ России получит сразу шесть подлодок впервые за 28 лет

Это произойдёт уже в следующем году. Более того, флот пополнится четырьмя атомными субмаринами.

В 2020 году Военно-морской флот России впервые за 28 лет пополнится сразу шестью подводными лодками, в том числе четырьмя атомными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Оборонно-промышленном комплексе РФ.

— Согласно контрактам, "Севмаш" в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск", — говорится в сообщении.

Кроме того, в состав флота войдёт головная субмарина проекта 885М "Казань" и атомная подлодка спецназначения "Белгород". "Адмиралтейские верфи" поставят ВМФ две дизель-электрические подводные лодки: "Волхов" проекта 636.3 и "Кронштадт" проекта 677.

Ранее сообщалось, что военные корабли РФ уничтожили субмарину условного противника в Японском море.