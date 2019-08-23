"Совсем оборзели". Медвежья семья разгуливала по городу на Камчатке — видео

Косолапых прогнали сотрудники полиции, используя для этого автозак и спецсигналы.

Полицейским Елизова пришлось прогонять с улиц медведей, зашедших в город. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

— Животные вышли в город Елизово в пятницу утром в районе автостанции и расположенных рядом магазинов, — говорится в сообщении.

Правоохранители с помощью спецсигналов смогли отогнать медведей в направлении реки Авачи. Теперь хищников ищут охотоведы. С начала текущего года на полуострове ликвидировали более 60 опасных для людей медведей. Известно, что от лап хищников погибло три человека.