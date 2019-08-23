Дым и нет кислородных масок. Видео из салона экстренно севшего в США лайнера

В Сети появилось видео из салона лайнера авиакомпании Hawaiian Airlines, который задымился по пути из Окленда (Калифорния) в Гонолулу (Гавайи). На кадрах виден густой дым на борту самолёта. Пассажиры пытаются дышать через тряпку.

На кадрах видно, что, несмотря на задымление, пассажирам не предложили кислородные маски.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадало семь человек, среди них — двое детей. Всего на борту лайнера находились 184 пассажира и семь членов экипажа.