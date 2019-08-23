Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

Медики назвали самые опасные для репродуктивного здоровья сферы деятельности. Чаще всего это профессии, связанные с микроорганизмами, воздействием химических факторов, электрических, магнитных и электромагнитных полей, экстремальной температуры. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

В списке наиболее опасных профессий для женщин — маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик, водитель, гравёр, дорожник, клепальщик, шлифовальщик.

Также риск для женского здоровья представляет работа, связанная с микроорганизмами (работники медучреждений и лабораторий, водоочистных сооружений, пищевой промышленности, животноводства).

Экстремальный микроклимат на рабочем месте также влияет на способность родить здоровых детей — это работа в цехах с холодильным оборудованием или печами, на открытом воздухе в условиях экстремального климата.

Также женщинам не рекомендуют работать укладчиками-упаковщиками, такелажниками и формовщиками, поскольку эти профессии связаны с поднятием тяжестей.

На здоровье мужчин воздействуют те же факторы, кроме тяжести рабочего процесса.

Помимо этого на репродуктивное здоровье влияют и другие факторы — питание, сон, вредные привычки, двигательная активность, психоэмоциональные перегрузки.