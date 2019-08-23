Создатели "Вия" требуют с Джеки Чана и Шварценеггера 216 млн

Голливудские звёзды исполнили в новом фильме эпизодические роли, но в китайском прокате он всё равно стартовал неудачно.

С китайской компании China Film Group, а также актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера могут взыскать 216,6 миллиона рублей. С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Москвы обратился конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ), сообщают "Ведомости".

Проходящая процедуру банкротства РФГ не может получить средства от фильма "Тайна печати дракона", в финансировании которого она принимала участие. Голливудские звёзды исполнили в нём эпизодические роли. Несмотря на это, начало проката картины в Китае не задалось. В России премьера фильма состоится 19 сентября.

РФГ известна своей картиной "Вий 3D", которая в 2014 году стала самым кассовым фильмом российского кинопроката, собрав примерно 1,2 миллиарда рублей. "Тайна печати драконов" является сиквелом "Вия".