Стало известно, сколько россиян занимаются самолечением

Каждый пятый вообще старается избегать врачей. А 62% опрошенных активно используют БАДы.

Портал "Здоровье Mail.ru" в ходе опроса выяснил, что 60% россиян не обращаются к врачам при болезни, а сами выбирают себе лечение. В исследовании участвовали более 11 тысяч пользователей сервиса.

Также выяснилось, что 74% жителей нашей страны обращаются к медикам только при необычных симптомах или очень плохом самочувствии.

Отмечается, что 31% опрошенных обращались к целителям, а 5% используют при лечении только народные методы и биологически активные добавки (БАДы).

— Среди самых популярных направлений лидирует фитотерапия (траволечение) — ей доверяют 22%, лечение продуктами пчеловодства —14%, мануальная терапия — 7% и гомеопатия — 7%, — пишет источник.

62% россиян активно покупают биодобавки (мумиё, препараты для похудения), а 46% — вибромассажные или шерстяные пояса, металлические браслеты, биомагниты и др.

Ранее Лайф писал, что россияне назвали главные причины своих болезней.