Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Три выходных подряд ждут россиян в ноябре в связи с Днём народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости.

— В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные. В связи с Днём народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим, — подчеркнули в пресс-службе Роструда.

2 и 3 ноября в 2019 году — суббота и воскресенье, таким образом, трудящиеся жители России будут отдыхать три дня: со 2 по 4 ноября.

Напомним, что Правительство России утвердило график выходных и праздничных дней на 2020 год. Согласно ему, новогодние каникулы сократятся — они продлятся восемь дней. До этого два года подряд каникулы длились по десять дней. Это объяснили техническими причинами — просто 30 и 31 декабря выпадают на рабочие дни, а не на выходные, как годом ранее.