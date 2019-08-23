Два человека и более тысячи кур сгорели заживо в ДТП в Таиланде

Правоохранительные органы предполагают, что водитель грузовика мог уснуть за рулём.

В результате ДТП с участием грузовика и фуры в пригороде Бангкока заживо сгорели два человека и около 1000 кур. Об этом сообщает издание Nation.

Two burned to death along with 1,000 chickens in fiery Pathum Thani crash https://t.co/wXGuvAI7iZ #ThailandNews pic.twitter.com/Jsmk53P70w — Thaivisa (@georgebkk) August 23, 2019

Инцидент произошёл около трёх ночи по местному времени. Грузовик с прицепом протаранил заднюю часть фуры, стоявшей на светофоре на шоссе в пригороде тайской столицы. Сразу же после удара загорелась кабина грузовика, после чего пожар перекинулся на фуру. Водитель грузовика вместе с пассажиркой сгорели заживо. Кроме того, погибло около тысячи кур, находившихся в фуре.

Пожарные ликвидировали возгорание в течение часа. Полицейские предполагают, что водитель грузовика мог уснуть за рулём.