В Красноярске спасли истощённого пса, просидевшего в канализации 20 дней

В Красноярске группа добровольцев-профессионалов достала из канализации собаку, которая прожила под землёй 20 дней. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил альпинист и скалолаз Юрий Раилко, который принимал участие в спасательной операции.

— Сегодня получилось достать и спасти собаку, заблокированную под землёй 20 дней. Спасибо всем, кто помогал и участвовал. Может быть, кто-то скажет: "Из-за одной дворняги задействовали столько людей и служб", но я считаю, что любая спасённая жизнь, пусть даже собачья, стоит того, — написал он в социальной сети.

Бездомное животное застряло в канализации в центре города. Там собака и прожила почти три недели в воде и без еды. Неравнодушные волонтёры организовали целую кампанию по спасению четвероногого. В среду, 21 августа, вызволять собаку из плена приехали спасатели, сотрудники МЧС и даже коммунальщики.

Однако лохматый "пленник" в руки спасателей не давался, в связи с чем было принято решение "подтолкнуть" его водой. В результате этой операции собака оказалась возле канализационного люка, через который её и смогли достать.

Теперь спасённый пёс будет на попечительстве приюта "Ковчег надежды". Собаку назвали Венеция и отвезли в ветеринарную клинику для осмотра и последующего лечения.

Ранее Лайф писал, что в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Новом Уренгое волонтёры спасли собаку, которая провела в заточении в канализационной яме около восьми лет.