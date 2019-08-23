По роману "Метро 2033" снимут кино

Писатель Дмитрий Глуховский анонсировал полнометражный фильм по своему постапокалиптическому роману "Метро 2033". Соответствующий пост появился в его инстаграме. При этом накануне Глуховский обещал "некоторые новости".
Датой премьеры обозначено 1 января 2022 года. Среди создателей указаны "ТНТ Premier", "ТВ-3" и Central Partnership.
"Метро 2033" рассказывает о жизни людей, укрывшихся во время ядерных ударов в московском метро. Роман вышел в свет в 2005 году, позже появились его сиквел "Метро 2034" и третья часть — "Метро 2035". Роман также лёг в основу компьютерной игры.
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