Известный бодибилдер умер после празднования дня рождения в Москве

Знакомые спортсмена отмечают, что у него были постоянные проблемы с повышенным давлением.

Известный бодибилдер Дмитрий Жигулин был найден мёртвым в фитнес-клубе после празднования дня рождения. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Мужчина пришёл на тренировку, которая проходила в стандартном режиме. После этого он предложил всем желающим вечером отметить свой день рождения и выпить чаю с тортом.

Около шести вечера Жигулин пошёл в свой кабинет отдохнуть. В восемь вечера одна из его учениц зашла туда и увидела бодибилдера, лежавшего на полу. Лицо мужчины при этом посинело. Скорая помощь приехала оперативно, но спасти Жигулина не удалось.

Знакомые атлета отмечают, что у него были проблемы с повышенным давлением. Сын умершего планирует приехать в Москву 23 августа, чтобы заняться организацией похорон.

Жигулин занимал пост вице-президента Московской федерации бодибилдинга. Ему было 47 лет.