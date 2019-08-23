В Тольятти задержали Стича, грабившего заправки и офисы

В Самарской области правоохранители задержали двух подозреваемых, которые совершали разбойные нападения в костюмах из мультфильма "Лило и Стич". Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по городу Тольятти.

Согласно предварительной информации, в июле этого года в Тольятти двое братьев 1998 и 2003 года рождения грабили автозаправочные станции и микрофинансовые организации.

При этом при совершении преступлений они использовали костюм-кигуруми в виде диснеевского героя Стича. Также молодые люди использовали камуфляжную одежду и предмет, внешне конструктивно схожий с пистолетом.

Правоохранители опросили свидетелей ограблений, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили организацию, которая доставляла костюмы в один из хостелов города. После этого были установлены личности подозреваемых. Молодых людей задержали, они уже дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.