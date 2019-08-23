В Сочи устроили "бодрящий душ" для перебравших посетителей кафе: Тонем, вставай!

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Сотрудники предположили, что парень и девушка пьяны, и нестандартно попытались привести пару в чувства.

Пользователи соцсетей поделились видео, на котором работники сочинского кафе на набережной обливают спящих посетителей водой из шланга.

Работники заведения обнаружили пару за столом без чувств и предположили, что парень и девушка пьяны или принимали наркотики. Один из мужчин взял шланг и стал поливать водой спящих, чтобы вернуть их в сознание.

На кадрах видно, что молодой человек стал проявлять признаки жизни и даже попытался встать, но упал. А девушка во время холодного душа так и не пошевелилась.

Ранее Лайф рассказывал про российскую туристку, которая устроила пьяный дебош в самолёте.

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