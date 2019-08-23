Аллергикам посоветовали отказаться от арбузов и абсента до сентября

Также в "запретный список" попали сельдерей, семена подсолнечника, кабачки, баклажаны, свёкла и шпинат.

Людям с аллергией на пыльцу посоветовали не употреблять в пищу арбузы и дыни до начала сентября. Также до осени рекомендуется воздержаться от употребления абсента и вермута. Об этом агентству "Москва" рассказала врач — аллерголог-иммунолог Татьяна Суркова.

По словам медика, сейчас главными провокаторами аллергии являются полынь, лебеда, амброзия и подсолнечник.

— Сейчас идёт третья волна аллергии на пыльцевые аллергены. Продлится она до начала сентября — пока не отцветут "виновники" пыления, — отметила врач.

Кроме того, аллергикам не стоит употреблять сельдерей, семена подсолнечника, кабачки, баклажаны, свёклу и шпинат.

Ранее были названы регионы — лидеры по числу аллергиков.