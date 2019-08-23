Названа стоимость Aurus Senat Sedan

Стоимость российского автомобиля премиум-класса Aurus Senat Sedan в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Об этом руководство Aurus заявило на открытии шоурума марки.
По его данным, число заказов на автомобиль уже превысило 500.
Напомним, сегодня в деловом центре "Москва-Сити" открывается официальное экспозиционное пространство марки Aurus. В шоуруме можно познакомиться с модельным рядом и заказать автомобиль класса ультра-люкс, сделанный в России. Лайф ведёт прямую трансляцию с места события.
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