Первые поезда пройдут по Крымскому мосту в декабре

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который соединяет Керченский и Таманский полуострова, будет запущено по графику. Об этом во время рабочей поездки в Севастополь заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, сообщает РИА "Новости".

— Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года, и это будет сделано, — сказал он.

Однако Дитрих подчеркнул, что на данный момент сложно сказать, кто будет оператором перевозок. Этот вопрос на сегодняшний день не решён, заключил он.

Мост через Керченский пролив является самым протяжённым в России. Его длина — 19 километров. В мае прошлого года президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту, сев за руль КамАЗа.