Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об обмене задержанными между Россией и Украиной. В частности, он напомнил слова лидера страны Владимира Путина об "осторожном оптимизме" после разговора с Владимиром Зеленским.

— Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами: между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определённые контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров, — пояснил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что обмен между Москвой и Киевом может состояться до конца лета. В Кремле подтвердили наличие контактов между странами по этому вопросу. Адвокаты также называли возможную дату обмена задержанными.

Сегодня стало известно, что в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, но пока цель её визита не уточняется.