Путин поручил проработать симметричный ответ США из-за испытания новой ракеты

Глава государства провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где обсуждалось недавнее испытание Штатами ракеты среднего радиуса действия сухопутным наземным стартом.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы и принять меры по симметричному ответу на действия США по ракетам. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.

— Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа, — отметил глава государства.

При этом он добавил, что Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном по вопросам международной безопасности.

Напомним, в начале 2018 года Вашингтон заявил о выходе из Договора о РСМД, заявив, что РФ якобы в течение длительного времени его нарушает. Однако недавно США опубликовали видео пуска ракеты, которая ещё полгода назад была бы запрещена ДРСМД. По предположению Москвы её разработка началась ещё в период действия договора.