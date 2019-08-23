Путин назвал выход из ДРСМД изначальной целью США

Президент России Владимир Путин заявил, что США спланировали и организовали пропагандистскую кампанию, направленную на обвинение России в якобы несоблюдении ДРСМД, при этом целью Вашингтона было избавиться от ограничений и развязать себе руки для развёртывания ракет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Как всем теперь очевидно, её [кампании] единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение договора, и изначальное намерение выйти из него, — сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не хотела, не хочет и не будет втягиваться в "затратную, разрушительную для экономики гонку вооружений".

— Напомню, что Россия по расходам на оборону занимает достаточно скромное седьмое место в мире после Соединённых Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии, — добавил Путин.

Ранее президент поручил проработать симметричный ответ США из-за испытания новой ракеты.