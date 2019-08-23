Отказ оппозиции провести согласованный митинг 25 августа назвали провокацией

Политологи считают необходимым ужесточить наказание за призывы и организацию несогласованных акций.

Планы представителей оппозиции выйти на митинг в Москве 31 августа, хотя им согласовали акцию 25-го числа на проспекте Сахарова, — это провокация, считает член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

— Очевидное стремление к провокации — это стремление превратить акцию в незаконную. Это всё показывает, что если в прошлые разы незаконные акции (они там пытались каким-то образом оправдаться) придумывали какие-то юридические и иные мотивации, то здесь мы просто видим, что откровенно идут именно на нарушение закона, — заявил Матвейчев Лайфу.

По словам политолога, нарушители не боятся наказания, так как считают его несущественным. В связи с этим Матвейчев считает необходимым ввести штрафы по миллиону рублей за призывы к незаконным акциям.

— А те, кто непосредственно организацией занимается, оплачивает приезды из Подмосковья и из других городов этих демонстрантов, всевозможные площадки организует, ведёт в Сети всевозможные чаты, эти люди ещё больше должны наказываться, — добавил член экспертного совета ЭИСИ, пояснив, что вследствие их действий может быть угроза жизни москвичам и гостям столицы. Ведь из-за перекрытий могут застрять скорые, пожарные и полицейские машины. Также страдают инфраструктура и туристическая привлекательность города, а это прямые материальные убытки.

Политолог Марат Баширов отмечает, что своим отказом выйти на согласованный митинг и провести незаконную акцию представители оппозиции намерены устроить провокацию. По его словам, в планах зачинщиков — привлечь на акцию студентов, школьников и горожан, которые в начале месяца были на отдыхе, чтобы "получить массовку".

— А 25-е не устраивает, потому что ещё не все вернутся, 31-го точно все будут: и студенты, и школьники, и часть тех людей, которые работают в офисе, тоже уже вернутся в Москву. Это провокация, откровенная провокация тех людей, которые не настроены на то, чтобы как-то конструктивно обсуждать проблему, которая у нас сейчас тут в Москве сложилась, — считает Баширов.

Как уже сообщал Лайф, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых. Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы через суд, а выходить на акции протеста и устраивать провокации.

В Москве состоялось пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, две из которых — митинги 27 июля и 3 августа — были незаконными. 10 августа в столице состоялся согласованный митинг-концерт. По информации МВД РФ, его посетило 20 тысяч человек. Массовое мероприятие прошло спокойно и без нарушений закона, однако сразу после его завершения в центре российской столицы началась несогласованная акция, в ходе которой за правонарушения было задержано более 100 человек.