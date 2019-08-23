Бриг с алыми парусами откроет "Тавриду-Арт"

Трёхмачтовый бриг "Херсонес" под алыми парусами подойдёт в пятницу вечером к месту проведения фестиваля "Таврида-Арт", который стартует в бухте Капсель в Крыму. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Вчера у нас вместе с музейным сообществом появилась идея, что мы соберём из участников арт-кварталов [фестиваля] команду, посадим на этот бриг под алыми парусами, и он, скорее всего, в воскресенье придёт к набережной Феодосии. Вместо Грея с него спустится команда "Тавриды", которая устроит для отдыхающих и жителей Феодосии концерт на набережной, — цитирует Кириенко ТАСС.

Также он отметил, что музей, посвящённый автору "Алых парусов" Александру Грину, находится недалеко от бухты Капсель, где проводится "Таврида".

Напомним, ранее Лайф вёл прямую трансляцию с первого дня фестиваля "Таврида-Арт".