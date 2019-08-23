Кремль прокомментировал планы мексиканской компании продать российские SSJ-100

Российские самолёты SSJ-100 по мере производства, совершенствования и более широкой эксплуатации будут становиться всё лучше, будут улучшаться их параметры и характеристики. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Эта машина всё больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", другие авиакомпании также летают на этих машинах, — добавил он.

При этом Песков отметил, что сообщения о возможной продаже мексиканской авиакомпанией Interjet своих SSJ-100 не станут "ударом по имиджу российского авиапрома".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что мексиканская авиакомпания Interjet — последний зарубежный эксплуатант SSJ-100 — намерена продать имеющиеся у неё российские суперджеты. Причина в тяжёлом финансовом положении. Всего у компании 22 лайнера.