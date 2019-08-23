В "Уральских авиалиниях" рассказали, почему А321 не станет памятником

Самолёт "Уральских авиалиний" Airbus А321, аварийно севший в кукурузном поле, не получится превратить в памятник или музейный экспонат. Об этом URA.ru заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

— Самолёт находился у нас в операционном лизинге — на временный ввоз, поэтому мы должны вывезти его обратно, чтобы не получить по полной программе таможенные пошлины, — отметил он.

Гендиректор "Уральских авиалиний" добавил, что, по правилам авиастроительной компании Airbus, "ни одна запчасть с аварийного самолёта не может быть использована для других самолётов". Что касается превращения части лайнера в памятник или экспонат, то это невозможно, поскольку конструкция лайнера сильно повреждена, заключил Скуратов.

Ранее лётчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев посоветовал оставить хвост самолёта в Жуковском как памятник.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семеро членов экипажа, пострадало 76 человек. Двум пилотам присвоено звание Героя России.

Сейчас в Подмосковье рабочие начали разрезать самолёт: уже отпилены нос и крылья, демонтированы пассажирские кресла и салон. Лайнер собираются по частям погрузить на автотрейлер и доставить в Лётно-исследовательский институт имени Громова.