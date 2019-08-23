Британская газета "признала" Крым российским

Британская газета The Guardian опубликовала фоторепортаж лучших кадров четверга, в котором оказался снимок с фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт".

— Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида-Арт" недалеко от города Судака, — говорится в подписи к фото.

При этом The Guardian неоднократно публиковала материалы, в которых осуждалось воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".