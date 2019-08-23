Переобучение по стандартам WorldSkills пройдут около 150 тысяч россиян

Порядка 150 тысяч россиян старшего поколения пройдут обучение по стандартам международной некоммерческой ассоциации WorldSkills. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт РИА "Новости".

— Предполагаем, что в ближайшие годы 150 тысяч специалистов старшего возраста будут подготовлены по программам WorldSkills, — сказала Голикова.

По её словам, к 2023 году во всех регионах России будут внедрены программы профессионального обучения по самым востребованным профессиям. Благодаря данной кампании будет сформирован кадровый потенциал, востребованный на рынке труда.

Голикова добавила, что один из основных ориентиров для России на данный момент — это обеспечение высокой динамики "повышения качества подготовки человеческого капитала".

Напомним, что WorldSkills International — международное движение, которое занимается популяризацией рабочих профессий и повышением профессионального уровня подготовки и квалификации по всему миру. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, его также называют "Олимпиадой для рабочих рук". В этом году соревнование проходит в Казани с 22 по 27 августа.