История с "модным" священником в Gucci завершилась выговором

Руководитель епархиального отдела назвал скандальные снимки баловством и любовью к оригинальным вещам.

Священник Вячеслав Баскаков, прославившийся в соцсетях своими фото в одежде брендов Gucci и Louis Vuitton, получил устный выговор от дисциплинарной комиссии Тверской епархии. Об этом рассказал ТАСС руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям с обществом Сергей Дмитриев.

— Я бы сказал, что это у него было баловство — он не богатый человек. Ему сказали, чтобы он этого больше не делал. Больше никаких не было репрессий против него. Он где-то ищет на интернет-распродажах какие-то оригинальные штучки. А это он заходил и мерил, кто-то сфотографировал. А так он ходит с тросточкой. Нравится человеку быть в образе XIX века, — заявил протоиерей.

Также Дмитриев добавил, что священник Баскаков — историк по профессии, интересуется эксцентричными вещами.

Напомним, протоиерей Вячеслав Баскаков выкладывал в своём инстаграме фотографии из магазинов дизайнерской одежды и дорогих ресторанов. В церкви отмечали, что любовь батюшки к брендовым аксессуарам и соцсетям, по сути, не нарушает канонических норм, однако всё же вызывает вопросы.