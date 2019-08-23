Более половины ипотек приходятся на россиян до 30 лет

Замминистра объяснил эту тенденцию тем, что молодым семьям доступна льготная программа кредитования.

Доля заёмщиков по ипотеке в возрасте младше 30 лет выросла по итогам 2018 года до 55%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заместителя Минстроя РФ Никиту Стасишина.

В числовом выражении на заёмщиков до 30 лет пришлось более 800 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,7 триллиона рублей.

Отмечается, что в 2006–2008 годах доля заёмщиков до 30 лет составляла около 20%. Стасишин объяснил тенденцию роста тем, что молодым семьям доступна льготная программа кредитования, в том числе использование материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на дальнейшее снижение ипотечных ставок.