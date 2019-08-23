В России установлен новый прожиточный минимум

Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11185 рублей. Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

— Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей, — говорится в приказе.

Стоит отметить, что таким образом по сравнению с предыдущим кварталом уровень прожиточного минимума вырос.