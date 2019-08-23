В России на год продлили действие правил уничтожения "санкционки"

Правительство на год продлило действие правил уничтожения санкционной продукции в России. Теперь контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2020 года. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, пять лет назад Россия ввела продэмбарго. Запрет касается импорта продуктов из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза, а также Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

В 2015 году были введены правила, согласно которым попавшие под ограничительные меры продукты, ввезённые в Россию незаконным путём, должны уничтожаться. Власти отмечают, что такой способ ликвидации должен сократить поток продуктовой контрабанды.