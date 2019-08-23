В Калужской области ФСБ пресекла деятельность спонсоров ИГИЛ

Федеральная служба безопасности совместно с силами Росгвардии провела операцию по пресечению деятельности религиозно-экстремистской организации, спонсировавшей террористическую группировку ИГИЛ*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что экстремистская ячейка состояла из шести уроженцев государств Центральной Азии. Они собирали и переводили деньги террористам для осуществления деятельности в Сирии. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.