43-летняя мама — звезда Сети раскрыла Лайфу свой секрет красоты

Красавица-мама, которая стала популярной в Сети благодаря "вирусному" фото, рассказала Лайфу, как ей удаётся в 43 года выглядеть на 25.

Жительница Владивостока Татьяна пояснила, что о своей популярности даже не догадывалась. То, что её фотографии разошлись по всему миру, она узнала от дочери Анастасии. При этом она отметила, что на эту новость отреагировала спокойно, а сам флешмоб, который устроили пользователи соцсетей, ей понравился. На её взгляд, очень здорово, если другие люди делятся фотографиями своих красивых мам.

Что касается секрета красоты, то Татьяна не считает, что делает что-то особенное в плане ухода за лицом и телом.

— Ничего особенного я с собой не делаю: иногда хожу в салоны красоты, но не часто, несколько раз в год, занимаюсь йогой. У меня ещё есть дочь, ей девять лет, занимаюсь её воспитанием. Это и весь мой секрет, — подчеркнула она.

Также она добавила, что проводит большую часть времени за городом — вместе с семьёй она живёт в небольшом доме, рядом с которым разбила зелёный газон и огород. Кроме того, она уделяет много времени работе — у Татьяны есть свой маленький бизнес.

Старшая дочь Анастасия, которая и запустила своеобразный флешмоб в Сети, считает, что её маме очень повезло с генами.

— Она занимается йогой уже около пяти лет. Мама всегда выглядела хорошо, у неё это наследственное, наверное, — пояснила девушка.

Напомним, что пост Анастасии в социальной сети Twitter стал популярным благодаря фотографиям её мамы и подписи: "Моей маме 43, а она всё ещё может увести у меня любого мужика..." В скором времени публикация стала вирусной, и комментарии начали заполняться фотографиями прекрасных мам со всей России.